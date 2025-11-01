Самарскую область атаковали 12 беспилотников

В период с 23:00 31 октября до 7:00 (MSK+1) 1 ноября дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов над Самарской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В связи с этим самарский аэропорт Курумоч утром в пятницу, 1 ноября, закрывался на три часа. Один самолет, летевший в Самару, отправился на запасной аэродром.

В настоящее время задерживается отправка трех рейсов из Курумоча (в Нижневартовск, Москву и Минеральные Воды).

Георгий Портнов