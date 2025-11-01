На должность главы минприроды Омской области назначен Евгений Ковтун

Главой минприроды Омской области назначен Евгений Ковтун. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Виталий Хоценко. Ранее министром природы региона была Татьяна Хавронина, которая оставила пост в сентябре этого года.

Евгений Ковтун окончил Омский государственный технический университет по специальности «Системы автоматизированного проектирования». Карьеру начал в минэкономики области на должности специалиста отдела развития территорий. В июле 2017-го перешел на пост заместителя гендиректора по инвестиционной деятельности Агентства развития и инвестиций Омской области. В декабре того же года он возглавил это агентство и руководил им до последнего назначения.

Новым гендиректором Агентства развития и инвестиций региона стала Светлана Баженова. Ранее она возглавляла областной Фонд развития промышленности.

