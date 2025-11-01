В Ставрополе после аварии госпитализировали трех человек

В Ставрополе после аварии с опрокидыванием госпитализировали трех человек. ДТП случилось вечером 31 октября на улице Доваторцев, сообщили в госавтоинспекции по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

По предварительным данным, 42-летний водитель HAVAL не уступил дорогу «Лада Калина» под управлением 22-летнего автомобилиста. Машины столкнулись, после чего отечественная легковушка опрокинулась.

В результате ДТП пострадали водитель «Лада Калина» и его 48-летняя и 20-летняя пассажиры. Их госпитализировали с травмами.

Детали аварии уточняются.

Мария Хоперская