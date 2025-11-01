Лидеры входящих в АТЭС государств на саммите приняли декларацию

Ежегодный саммит форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в южнокорейском городе Кёнджу завершился в субботу принятием декларации лидерами стран, входящих в ассоциацию, сообщает агентство «Синьхуа». По итогам саммита, помимо декларации лидеров АТЭС, приняты также Инициатива АТЭС по искусственному интеллекту и Рамочная программа сотрудничества АТЭС по изменению структуры населения.

Посол МИД России по особым поручениям и старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев сообщил в своем Telegram-канале, что декларация и другие принятые документы «носят консенсусный характер и не содержат геополитики», отвечая интересам России.

К самым значимым достижениям саммита в Южной Корее дипломат отнес «подтверждение ведущей роли АТЭС как сугубо экономического форума в АТР», акцентирование направления на международное сотрудничество и интеграцию, а также — «изложение взгляда на энергетику как совокупность различных видов топлива и технологий с признанием значения природного газа» и «формирование подходов к развитию ИИ на основе обмена опытом, укрепления потенциала и взаимодействия».

Эрнест Филипповский