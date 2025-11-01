Президент РФ поддержал передачу Хабаровского судозавода ОСК региону

Принадлежащий Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Хабаровский судостроительный завод (АО «ХСЗ») будет передан в собственность региона. Соответствующую инициативу краевых властей поддержал президент РФ Владимир Путин, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Дмитрий Демешин.

«Есть поручение президента: Владимир Владимирович Путин поддержал мою позицию о передаче завода в край. Очень ждем, когда ОСК завершит свои корпоративные процедуры и передаст его нам»,— написал губернатор после посещения остановленного производства. Он отметил, что на заводе есть недостроенные корабли, полузаброшенные цеха, и все это предстоит восстановить.

На базе ХСЗ краевые власти намерены создать кластер судостроения. В течение нескольких месяцев регион вел переговоры с Тихоокеанским флотом, обсуждались и возможности привлечения заказов для обновления пассажирского флота, причальной инфраструктуры.

ХСЗ построен в 1953 году, строил морские и речные суда, суда на воздушной подушке, катера. Выполнял и заказы для ВМФ и погранслужбы ФСБ, а также зарубежных заказчиков. В последние годы переданное ОСК производство простаивало. В сентябре 2025 года в соцсетях и СМИ прошла информация о предстоящем сокращении до 70% персонала. Изданный 10 июля приказ руководства завода о сокращении штата был отменен ОСК 24 октября под давлением региональных властей. В сентябре глава совета директоров ОСК Андрей Костин на ВЭФ-2025 сообщил, что ХСЗ будет передан в краевую собственность за 1 руб.

Эрнест Филипповский