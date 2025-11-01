Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Директор нацразведки США: политика смены режимов навредила международному развитию

Директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что политика Вашингтона, направленная на «смену политических режимов и построение государств», оказала сдерживающее влияние на международное развитие. Об этом она сказала на мероприятии Международного института стратегических исследований (IISS) в Бахрейне. Ее слова приводит TRT World.

Директор национальной разведки США Тулси Габбар

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

По словам госпожи Габбард, внешняя политика США была заблокирована в «контрпродуктивном и бесконечном цикле» свержения режимов и навязывания собственной системы правления, а также вмешательства в «малопонятные» конфликты.

Как отметила глава разведки, в результате США потратили триллионы долларов и потеряли «бесчисленное количество людей», получили больше врагов, чем союзников, а также во многих случаях создали еще более серьезные угрозы безопасности.

