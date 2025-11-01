В Красноярске завели дело о хищении 50 млн рублей «Фонда развития территорий»

Уголовное дело о хищении свыше 50 млн руб., принадлежащих ППК «Фонд развития территорий», возбудила полиция Красноярска. Криминальную схему выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, рассказали в региональном главке МВД России.

По данным ведомства, злоумышленники знали, что участники долевого строительства в случае банкротства застройщика имеют право на получение компенсации. Не являясь дольщиками, они обратились в «Фонд развития территорий», предоставив фиктивные договоры права требования на объекты незавершенного строительства на улице Прибойная Красноярска и справки об оплате жилья.

На основании этих бумаг каждый из семи подозреваемых получил из Фонда компенсацию в размере рыночной стоимости жилья. Предполагаемая сумма ущерба составила более 50 млн руб.

Илья Николаев