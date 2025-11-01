Силы ПВО сбили 4 БПЛА над Тульской областью

Силы ПВО сбили четыре БПЛА в Тульской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. По словам главы области, пострадавших нет, повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

В Туле в районе домов по улице Кутузова обнаружены элементы БПЛА. Ведется работа оперативных служб, добавил господин Миляев. В связи с этим движение по проезжей части ограничено.

В ночь на 1 ноября об уничтожении БПЛА на севере региона также сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Пострадавших нет, информация о разрушениях уточняется.