Юбилейный тур «Чайф», акция «Ночь Искусств» и спецпоказ спектакля «Вольный стрелок»
Куда сходить в Новосибирске с 1 по 7 ноября
Когда группа «Чайф» даст юбилейный концерт, что ждет гостей акции «Ночь Искусств» в пространстве «АртЕль» и где состоится спецпоказ спектакля «Вольный стрелок».
1 ноября (суббота)
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
В Новосибирской государственной филармонии пройдет концерт «Да здравствует Вивальди!». Ансамбль солистов «Новосибирская камерата» представит музыку гения эпохи барокко Антонио Вивальди. В программу включены фрагменты из цикла концертов «Времена года» и концерт для виолончели с оркестром ля минор. Начало в 16:00.
2 ноября (воскресенье)
Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ
В Доме ученых СО РАН выступит группа «Чайф». Музыкальному коллективу исполнилось 40 лет. К этой дате группа подготовила юбилейный концерт, в программу которого вошли ее самые известные песни. Начало в 19:00.
3 ноября (понедельник)
В пространстве «Арт Ель» пройдет ежегодная акция «Ночь Искусств». Запланированы экскурсия по выставке «В горошек», лекция от гончарной мастерской, квест и кинопросмотр. Начало в 17:00.
Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ
В Новосибирской государственной филармонии состоится концерт «Сибирь молодая». Выступление пройдет в рамках фестиваля хоровой музыки Credo Chorus с двумя премьерами: «Скифы» — медиатория на стихи Александра Блока для хора, инструментального ансамбля, солистки и чтеца, и «Антоновские яблоки» — концерт для хора и оркестра, вдохновленный произведениями Ивана Бунина, где музыка переплетается с литературными мотивами. Начало в 15:00.
4 ноября (вторник)
Фото: Никита Чунтомов
В Центре культуры и отдыха «Победа» состоится спецпоказ спектакля «Вольный стрелок» Пермского академического театра оперы и балета. Новосибирцы смогут первыми увидеть постановку на большом экране. После показа пройдет обсуждение произведения с директором театра Дмитрием Ренанским и заместителем художественного руководителя Театра наций Оксаной Ефременко. Начало в 19:00.
5 ноября (среда)
Фото: Кирилл Беляев, Коммерсантъ
На сцене концертного комплекса им. Маяковского выступит оркестр Concord Orchestra с шоу «Симфонические рок-хиты. Лучшее». Музыканты исполнят культовые произведения Nirvana, Scorpions, Linkin Park, Metallica, Thirty Seconds To Mars, Nightwish, Led Zeppelin, Limp Bizkit и других групп. Начало в 19:00.
6 ноября (четверг)
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
В лофт-парке «Подземка» состоится выступление петербургской группы Jane Air. Музыканты представят тур в поддержку своего девятого студийного альбома. Поклонников ожидают новые треки и хорошо знакомые хиты. Jane Air была основана в 1999 году. Группа исполняет музыку в жанрах альтернативный рок, альтернативный метал, эмо, ню-метал, трип-хоп, рэп-метал. Начало в 19:00.
7 ноября (пятница)
Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ
На сцене ДК Железнодорожников прозвучат хиты Sting в исполнении оркестра Desert Rose Symphony. В программе заявлены культовые композиции с уникальным симфоническим звучанием: Every Breath You Take, Shape of My Heart, Englishman in New York, Fields of Gold, Fragile, Roxanne и другие. Начало в 19:00.