Юбилейный тур «Чайф», акция «Ночь Искусств» и спецпоказ спектакля «Вольный стрелок»

Когда группа «Чайф» даст юбилейный концерт, что ждет гостей акции «Ночь Искусств» в пространстве «АртЕль» и где состоится спецпоказ спектакля «Вольный стрелок».

1 ноября (суббота)

В Новосибирской государственной филармонии пройдет концерт «Да здравствует Вивальди!». Ансамбль солистов «Новосибирская камерата» представит музыку гения эпохи барокко Антонио Вивальди. В программу включены фрагменты из цикла концертов «Времена года» и концерт для виолончели с оркестром ля минор. Начало в 16:00.

2 ноября (воскресенье)

В Доме ученых СО РАН выступит группа «Чайф». Музыкальному коллективу исполнилось 40 лет. К этой дате группа подготовила юбилейный концерт, в программу которого вошли ее самые известные песни. Начало в 19:00.

3 ноября (понедельник)

В пространстве «Арт Ель» пройдет ежегодная акция «Ночь Искусств». Запланированы экскурсия по выставке «В горошек», лекция от гончарной мастерской, квест и кинопросмотр. Начало в 17:00.

В Новосибирской государственной филармонии состоится концерт «Сибирь молодая». Выступление пройдет в рамках фестиваля хоровой музыки Credo Chorus с двумя премьерами: «Скифы» — медиатория на стихи Александра Блока для хора, инструментального ансамбля, солистки и чтеца, и «Антоновские яблоки» — концерт для хора и оркестра, вдохновленный произведениями Ивана Бунина, где музыка переплетается с литературными мотивами. Начало в 15:00.

4 ноября (вторник)

В Центре культуры и отдыха «Победа» состоится спецпоказ спектакля «Вольный стрелок» Пермского академического театра оперы и балета. Новосибирцы смогут первыми увидеть постановку на большом экране. После показа пройдет обсуждение произведения с директором театра Дмитрием Ренанским и заместителем художественного руководителя Театра наций Оксаной Ефременко. Начало в 19:00.

5 ноября (среда)

На сцене концертного комплекса им. Маяковского выступит оркестр Concord Orchestra с шоу «Симфонические рок-хиты. Лучшее». Музыканты исполнят культовые произведения Nirvana, Scorpions, Linkin Park, Metallica, Thirty Seconds To Mars, Nightwish, Led Zeppelin, Limp Bizkit и других групп. Начало в 19:00.

6 ноября (четверг)

В лофт-парке «Подземка» состоится выступление петербургской группы Jane Air. Музыканты представят тур в поддержку своего девятого студийного альбома. Поклонников ожидают новые треки и хорошо знакомые хиты. Jane Air была основана в 1999 году. Группа исполняет музыку в жанрах альтернативный рок, альтернативный метал, эмо, ню-метал, трип-хоп, рэп-метал. Начало в 19:00.

7 ноября (пятница)

На сцене ДК Железнодорожников прозвучат хиты Sting в исполнении оркестра Desert Rose Symphony. В программе заявлены культовые композиции с уникальным симфоническим звучанием: Every Breath You Take, Shape of My Heart, Englishman in New York, Fields of Gold, Fragile, Roxanne и другие. Начало в 19:00.

Александра Стрелкова