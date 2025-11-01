Бывший вице-премьер Сербии Вулин: мир находится на пороге ядерной войны

Бывший вице-премьер Сербии и основатель партии «Движение социалистов» Александр Вулин заявил в интервью «РИА Новости», что мир оказался на пороге ядерной войны.

По его мнению, Третья мировая война «давно идет» и началась она с момента объединения Германии и ревизии итогов Второй мировой войны. «Политика Запада довела нас до края ядерной войны»,— сказал он.

Господин Вулин призвал страны как можно скорее признать, что «однополярный мир умер», и заключить новый договор, гарантирующий «хотя бы 50 лет мирной жизни».

Ранее Европарламент и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвали Белград ввести санкции против России как условие для вступления в ЕС.

Президент Сербии Александр Вучич отмечал, что европейские страны хотят отгородиться от России «занавесом», поэтому давление на Белград будет усиливаться.