Бывший вице-премьер Сербии, основатель партии «Движение социалистов» Александр Вулин заявил, что Европейский союз (ЕС) презирает Сербию и пытается через нее нанести удар по России. Об этом он рассказал в интервью «РИА Новости».

Господин Вулин такж отметил, что ЕС демонстрирует «некое отвращение» к Белграду. «Они требуют от нас, чтобы мы ввели санкции против РФ, зная, что это не нанесло бы никакого экономического ущерба России»,— сказал он.

По его словам, введение санкций уничтожило бы сербскую экономику и вызвало бы сильный раскол в обществе, но ЕС желает этого, поскольку такой шаг нанес бы России психологический ущерб.