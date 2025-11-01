Россиянам необходимо уплатить имущественные налоги и НДФЛ по вкладам до 1 декабря

Россияне обязаны уплатить имущественные налоги (за земельные участки, недвижимость и транспортные средства) за 2024 год до 1 декабря 2025 года.

Кроме того, к этой же дате необходимо внести НДФЛ с доходов по банковским вкладам, если совокупная сумма процентов, полученных в 2024 году, превысила лимит в 210 тыс. рублей.

Федеральная налоговая служба (ФНС) рассылает соответствующие уведомления либо в бумажном виде по почте, либо в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика на портале «Госуслуги». Уведомления не формируются и не отправляются, если общая сумма начисленных гражданину налогов составляет менее 300 рублей.