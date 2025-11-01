У игроков СКА затупились клюшки
в матче с «Локомотивом»
Хоккеисты СКА уступили «Локомотиву» в матче чемпионата КХЛ со счетом 2:3. Это поражение от волжан стало для армейцев уже третьим по ходу сезона (ранее проиграли 2:4 и 1:3). На этот раз подвели ошибки в обороне и катастрофическая реализация большинства. Создалось впечатление, что если бы армейцы остались впятером против одного вратаря соперника, все равно не сумели бы забить.
Фото: ХК СКА
У СКА какая-то проблема с последним броском, умением завершать атаки. Игроки то бросают мимо ворот, то ищут лишний пас, то попадают шайбой в соперника.
Судьбу матча в Ярославле, где петербуржцы играли с «Локомотивом», во многом решил эпизод в середине второго периода, когда гости играли впятером против троих соперников. На реализацию такого преимущества у них было больше минуты — солидное для хоккея время. Причем один из троих игроков «Локомотива» остался в этот момент без клюшки. Как сказал Игорь Ларионов, тренер СКА, играли армейцы фактически против двоих защищающихся. И не создали за этот отрезок ничего путного. За исключением момента, когда хоккеист СКА, оставшись перед пустыми воротами на углу, вместо того чтобы бросить, отдал шайбу партнеру — и ее перехватили.
Всего у армейцев было четыре попытки «разыграть лишнего» в этом матче. Ни одна из них не увенчалась успехом. Обе шайбы — защитник Данила Галенюк и нападающий Марат Хайруллин — забросили в ворота «Локо», когда на площадке были равные составы. Причем Хайруллин отличился впервые в сезоне, хотя провел за СКА 19 матчей. То, что форвард такого уровня забивает так мало,— свидетельство того, что в атаке команда действует неправильно. А в большинстве, получается, вообще играть не умеет. В предыдущем матче с «Сибирью» соперники удалялись пять раз — и СКА забросил только одну шайбу, имея численное преимущество. Атака у «Сибири» не такая сильная, поэтому не смогла забросить больше двух шайб. «Локомотив», действующий обладатель Кубка Гагарина, трижды поразил ворота, которые защищал голкипер Сергей Иванов. И этого хватило для победы. Хозяева даже не боялись нарушать правила — все равно армейцы не могли забить.
Единственное, за что стоит похвалить игроков СКА,— они все-таки не сдавались до последней сирены, проигрывая 2:3. Атаковали ворота «Локомотива» на его площадке. Но выглядели при этом так беззубо, что впору задаться вопросом: чем армейцы занимаются на тренировках? Тренируют ли броски? Почему шайба не летит в створ ворот? А если летит, то в ту часть, где располагается вратарь соперника? Особенно это проявляется в матчах с сильными противниками. «Сочи» петербуржцы все-таки обыграли 8:1. Потом обыграли «Сибирь» 3:2. Но «Сочи» и «Сибирь» идут на последних местах в Западной и Восточной конференциях соответственно. Как только СКА наталкивается на крепкого соперника, его нападающих словно заклинивает: шайба не идет в ворота. А забивая по два гола за игру, выигрывать невозможно. Это показывает статистика команды. Не такая сильная у СКА оборона и не такие надежные вратари.
После поражения в Ярославле армейцы остались вне зоны плей-офф в таблице Западной конференции — на девятом месте. Дальше у них матчи против московского «Динамо» и «Шанхайских драконов», которые пройдут 4 и 6 ноября в Ледовом дворце.