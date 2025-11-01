Глава Минприроды РФ встретился с министром внешнеэкономических дел КНДР в Пхеньяне

Глава Минприроды РФ Александр Козлов и министр внешнеэкономических дел КНДР Юн Чжон Хо провели переговоры в Пхеньяне 31 октября. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Господин Козлов и Юн Чжон Хо являются сопредседателями межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Александр Козлов возглавляет российскую экономическую делегацию.

По информации агентства, на встрече были в деталях обсуждены вопросы реализации планов двустороннего сотрудничества в различных областях. По итогам переговоров был подписан протокол. Северокорейская сторона также устроила прием для российской делегации.