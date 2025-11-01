Мадуро обвинил США в попытке смены власти в Венесуэле ради природных ресурсов

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что США пытаются организовать войну и государственный переворот в его стране с целью «ограбления» ее запасов нефти, газа и других природных богатств.

«Если бы у Венесуэлы не было нефти, газа, золота, воды... о нас, возможно, никто бы и не говорил»,— сказал господин Мадуро, выступая на закрытии Парламентского форума Большого Карибского региона в Каракасе (цитата по «РИА Новости»).

Спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес также обвинил США в развязывании военных действий в Карибском бассейне.

Господин Родригес назвал встречу парламентариев из 14 стран региона особо значимой «на фоне самой варварской агрессии» против Венесуэлы. Он призвал активировать «дипломатию мира» и подтвердить положения Гаванской декларации 2014 года, провозгласившей Карибский регион зоной мира.