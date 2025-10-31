Прокуратура Италии арестовала €1,3 млрд у владельца Campari из-за неуплаты налогов

Итальянская налоговая полиция заявила об изъятии акций стоимостью €1,29 млрд у холдинговой компании Lagfin SCA, контролирующей итальянскую группу производителей напитков Campari, по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает агентство Reuters.

Согласно постановлению об аресте, председатель правления Campari Лука Гараволья, как и Lagfin SCA, находится среди лиц, находящихся под следствием по обвинению в мошенничестве с налоговыми декларациями. Campari заявила, что ни она, ни ее дочерние компании не причастны к этому делу, уточняет агентство.

В прошлом году миланская прокуратура начала уголовное расследование после проверок, проведенных Финансовой гвардией Италии. Тогда было обнаружено около €1 млрд предположительно неуплаченных налогов за 2018-2020 годы.

Расследование было передано в прокуратуру города Монца, которая в пятницу вынесла постановление об аресте акций.

В своем заявлении в пятницу полиция сообщила, что обнаружила €5,3 млрд евро незадекларированного прироста капитала, с которого компания не уплатила «налог на выход», взимаемый с фирм, которые переводят свои финансовые штаб-квартиры за границу.

Прирост капитала произошел в результате слияния Lagfin и ее итальянского дочернего предприятия, владевшего контрольным пакетом акций Campari, уточняет Reuters.