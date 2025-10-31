Умер заведующий музыкальной частью Волковского театра

31 октября скончался заведующий музыкальной частью Волковского театра, композитор и музыкант Игорь Есипович. Ему было 57 лет. Об этом сообщается на официальной странице театра «Вконтакте».

Родился Игорь Есипович в Омске, там же окончил музыкальное училище и факультет искусств местного университета. С 1991 года служил в Омском академическом театре драмы концертмейстером, а затем заведующим музыкальной частью. В 2009 году был приглашен в Волковский театр.

Первой его работой в Ярославле стала музыка к спектаклю «Екатерина Иванова» — она была отмечена дипломом лауреата II областного фестиваля профессиональных театров Ярославской области. В дальнейшем он создал музыкальное оформление десятков спектаклей. Кроме того, Игорь Есипович основал и возглавил театральный оркестр из музыкантов с консерваторским образованием, который участвует в постановке многих спектаклей. Из текущего репертуара — «Еврейское счастье», «Циолковский», «От Некрасова до Некрасова», «Как закалялась сталь» и другие.

«Игорь Есипович поднял сольную и хоровую культуру труппы Волковского театра до высокого вокального уровня, став инициатором и музыкальным руководителем ряда спектаклей с ведущим началом в них музыки: "Песни нашей жизни", "Он не вернулся из боя", "Лишь бы не было войны", "Театральный блюз"»,— рассказали в театре.

Выступал композитор и музыкант и в качестве актера, например, в спектаклях «Буратино», «Месяц в деревне», «Чайка. Эскиз». Был награжден почетной грамотой губернатора Ярославской области и стал лауреатом областной премии за достижения в культуре им. Ф.Г. Волкова.

Последней его большой работой стала музыка к спектаклю «Федор Волков. Восхождение», поставленному в 2025 году к 275-летию театра. Она создавалась совместно с Кузьмой Бодровым и Юрием Башметом.

«Более 15 лет своей жизни он отдал служению Первому русскому театру, театральному искусству, ярославскому зрителю. Коллектив театра выражает глубокие соболезнования родным и близким Игоря Марковича Есиповича, его друзьям и коллегам, всем любителям театрального искусства»,— говорится в сообщении театра.

Алла Чижова