Отношение россиян к иноагентам ужесточилось

Присвоение статуса иностранного агента физлицам и организациям, получающим зарубежное финансирование и занимающимся политикой, поддерживают почти две трети опрошенных россиян. Таковы результаты свежего опроса Аналитического центра ВЦИОМ. Три года назад за такую меру выступали чуть более половины респондентов.

Ассоциации со словосочетанием «иностранный агент» у россиян сложились преимущественно негативные, а чаще всего они вспоминали о «врагах» и «шпионах» (см. график). Среди редко встречающихся ассоциаций — «оппозиция, диссидент и либералы» (4%), «репрессии, неугодные власти люди» (2%). В целом позитивно к иноагентам отнеслись 4% опрошенных и столько же дали негативную оценку самому статусу («абсурд», «глупость»).

Для большинства людей иноагент — это «не просто человек с иными взглядами, а предатель, враг, кто действует против страны», говорится в комментарии ВЦИОМа: «Термин явно стигматизирован; позитивные, нейтральные ассоциации или альтернативные трактовки встречаются редко, но небольшая группа тех, кто воспринимает иноагентов через инакомыслие, оппозицию и борьбу за правду, все-таки есть».

Отметим, что закрепленное в законодательстве определение иноагента заметно шире, чем заявлено в вопросе. Согласно закону, под иностранным агентом понимается «лицо, получившее поддержку и (или) находящееся под иностранным влиянием в иных формах», занятое политической деятельностью, сбором военных и военно-технических сведений, распространением или участием в создании предназначенных для неограниченного круга лиц сообщений и материалов.

Назвать хоть кого-нибудь из иноагентов вызвались 57% опрошенных против 43% в 2022-м. Чаще всего они вспоминали артиста-иноагента Максима Галкина (28%) и его супругу, певицу Аллу Пугачеву (13%), которая на самом деле в реестр Минюста не включена. «Так проявляется коллективная проекция, где известные личности становятся символами "внешней угрозы" и объектами общественного порицания вне фактической юридической базы»,— прокомментировала этот факт руководитель медиацентра ВЦИОМа Яна Ширяева.

Афанасий Сборов