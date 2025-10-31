Пензенская область показала лучший результат в ПФО по исполнению нацпроектов

В Пензенской области на реализацию национальных проектов в 2025 году выделено почти 13 млрд руб., из них 10 млрд руб. — средства федерального бюджета. Регион показал лучший результат в ПФО по кассовому исполнению — 82%, сообщил губернатор Олег Мельниченко на заседании правительства.

В рамках проектов планируют построить и обновить более 200 объектов социальной сферы. Часть работ уже завершена, включая оснащение медучреждений спецтранспортом, создание фельдшерско-акушерских пунктов и открытие трех модельных библиотек. Проведен капитальный ремонт Никольского музея стекла и хрусталя. В Заречном, Сердобске и Никольске благоустроены территории, что помогло этим городам получить признание на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

В ближайших планах — закупка медицинского оборудования для женской консультации Кузнецкой детской ЦРБ и приемного отделения больницы №6 в Пензе. Также планируется завершить капитальный ремонт объектов общего и профессионального образования.

Господин Мельниченко поручил правительству принять меры для выполнения всех планов до конца года.

Нина Шевченко