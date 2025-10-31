В Астраханской области к 2030 году планируют увеличить объем ввода жилья на 40%

В Астраханской области планируется увеличить объемы жилищного строительства на 40% к 2030 году, что должно создать более комфортные условия и повысить уровень жизни астраханцев. Об этом сообщили на заседании регионального совета под руководством губернатора Игоря Бабушкина.

Для достижения этой цели запущен проект «Новые стандарты комфортного жилья». В рамках проекта предлагается стимулировать строительство, совершенствовать нормативную базу и развивать ипотечные программы. Также планируется сократить жилищный фонд, не соответствующий стандартам.

Господин Бабушкин подчеркнул, что регион уже опережает другие субъекты ЮФО по объему сданного жилья. За первые восемь месяцев этого года было сдано 550 тыс. кв. м, что на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Регион также получил федеральное финансирование в размере 4 млрд руб. для расселения из аварийного жилья, что обеспечит новым жильем около 3 тыс. человек.

Нина Шевченко