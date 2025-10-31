Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Мэрия Ульяновска представила проект бездефицитного бюджета

Администрация Ульяновска подготовила проект бюджета на 2026 год. Соответствующий проект решения гордумы Ульяновска со всеми прилагаемыми документами размещен на официальном сайте администрации Ульяновска в разделе общественной и антикоррупционной экспертизы.

Фото: Пресс-служба мэрии города Ульяновска

Согласно документу, общий объем доходов планируется в сумме 25,419 млрд руб. (в первоначальном бюджете 2025 года он составлял 22,829 млрд руб.), из них 13,081 млрд руб. — безвозмездные поступления из областного бюджета (в бюджете-2025 было 12,480 млрд руб.). Собственные доходы регионального центра — 12,338 млрд руб. (с бюджете-2025 было 10,349). Общий объем расходов запланирован равным сумме доходов. Ни дефицит, ни профицит бюджета на 2026 год не запланированы (в бюджете-2025 он составлял 500 млн руб.). Верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2027 года планируется в сумме 3,771 млрд руб. (в бюджете-2025 он был установлен на уровне 4,271 млрд руб.). Предельный уровень расходов на обслуживание муниципального долга — 655,5 млн руб. (в бюджете-2025 — 524 млн руб.).

Расходы на обеспечение деятельности главы города увеличились с 5,287 млн руб. в 2025 году до 5,599 млн руб. в 2026 году.

Расходы на обеспечение деятельности председателя гордумы увеличились с 4,154 млн руб. в 2025 году до 4,569 млн руб. в 2026 году. Расходы на депутатов выросли с 7,062 млн руб. до 7,768 млн руб.

Сергей Титов, Ульяновск