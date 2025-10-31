В Екатеринбурге открылась историческая выставка о горнозаводской промышленности

В Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ представили экспозицию архивных документов «Горнозаводской Урал. История становления». Показ открывает цикл выставок, посвященных формированию промышленной базы горнозаводского Урала в XVIII–XX веках, сообщили в пресс-службе музея.

Коллекция начинается с оригинала указа о передаче денег для развития монетного двора с личной подписью Татищева. Документы рассказывают о строительстве первых казенных городов-заводов. В первую очередь, указ о поиске мест, с которого начинается заводское строительство.

На выставке представлен большой объем картографической информации с планом казенных и частных заводов, построенных в начале XVIII века.

Отдельный раздел посвящен деятельности Екатеринбургского монетного двора, на появление которого повлияло развитие уральской промышленности. Ввоз монет на Урал из Москвы, Санкт-Петербурга и других предприятий по чеканке был очень сложным. В результате Екатеринбург стал источником медной монеты для всей страны на долгие годы.

В экспозиции представлены клейма партикулярных (частных) и казенных заводов. Они несут информацию либо о владельце, либо о месте их строительства.

Как рассказала заведующая отделом публикации и использования архивных документов Государственного архива Свердловской области Ольга Никоян, завершает экспозицию документ 1755 года. В нем перечислены все казенные и частные заводы: указана их характеристика, дата постройки, специализация, место размещения и чертежи,.

«Екатеринбург был первым индустриальным городом в мире и остается крупнейшим центром Урала. Заводы были первоосновой для градообразования. Выставка показывает, в основном, этап зарождения горных заводов. Но я хочу, чтобы авторы продолжили работу и показали самый интересный период расцвета горнозаводской промышленности и индустриальных городов в России»,— сказал на открытии советник ректора УрГАХУ Александр Стариков.

Исторические материалы, которые стали выставочными экспонатами, отобраны управлением архивами Свердловской области в соответствии с губернаторской программой. Ключевой целью проекта было создание доступного архива документов по истории местного культурно-промышленного развития за 1702-1917 годы. Главными партнерами выступили Екатеринбургский музей изобразительных искусств и Свердловский областной краеведческий музей имени Клера.

Выставка будет работать до 12 декабря.

София Паникова