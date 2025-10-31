В Каспийске возбудили дело о финансировании запрещенной организации

Следственный отдел по Каспийску возбудил уголовное дело против местной жительницы по обвинению в поддержке нежелательной организации. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета по Дагестану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, дело возбуждено по материалам УФСБ России по Республике Дагестан в ч. 2 ст. 284.1 УК РФ (осуществление деятельности международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности.

По версии следствия, женщина разделяла взгляды международной неправительственной организации, запрещенной в России. Действуя из личных побуждений, она решила оказать финансовую помощь для реализации целей этого движения.

Узнав о сборе денег на нужды запрещенной организации, подозреваемая совершила перевод средств.

В настоящее время следователи проводят мероприятия для установления всех обстоятельств дела и сбора доказательной базы.

Валентина Любашенко