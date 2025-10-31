Дагестанская энергокомпания взыскивает с «Россети» свыше 420 млн рублей

Обанкротившаяся дагестанская компания «Каспэнерго» подала иск к «Россети Северный Кавказ» с требованием взыскать свыше 420 млн руб. за услуги по передаче электроэнергии и начисленные штрафные санкции. Материалы дела опубликованы в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно опубликованной информации, истец намерен получить около 157,6 млн руб. основного долга за оказанные услуги по передаче электроэнергии согласно соглашению от декабря 2020 года. Также компания требует взыскать примерно 262,5 млн руб. штрафных санкций по 31 августа 2025 года и дополнительные пени до момента полной оплаты.

Арбитражный суд Дагестана назначил рассмотрение дела на 20 ноября. Судебная инстанция предложила участникам спора найти компромиссное решение.

«ПАО "Россети Северный Кавказ" с заявленными требованиями не согласно в полном объеме и в ходе судебного разбирательства будет доказывать свою правоту всеми предусмотренными действующим законодательством РФ способами с представлением необходимых доказательств», — сообщили в пресс-службе энергокомпании.

Представители «Россети Северный Кавказ» пояснили, что «Каспэнерго» как территориальная сетевая организация предоставляло услуги по транспортировке электрической энергии на основании договора с их компанией.

«На данный момент МУП КЭС "Каспэнерго" является банкротом — открыто конкурсное производство. Возникшие у сторон разногласия относительно взаимных обязательств, предположительно, послужили причиной, по которой МУП КЭС "Каспэнерго" инициировало последующее судебное разбирательство», — уточнили в пресс-службе ПАО.

Валентина Любашенко