В Черноземье 2 ноября будет облачно, от +4°С до +10°С

В воскресенье, 2 ноября во всех регионах Черноземья будет облачно, местами возможны небольшие дожди. Температура — от +4°С ночью до +10°С днем. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде ночью температура составит +6°C. Днем — +10°C.

В Воронеже ночью — +5°C. Днем — +8°C.

В Курске ночью — +5°C, небольшой кратковременный дождь. Днем — +9°C.

В Липецке ночью ожидается +4°C. Днем — +7°C.

В Орле ночью будет +4°C. Днем — +8°C.

В Тамбове в темное время суток — +4°C, небольшой кратковременный дождь. Днем — +7°C.

