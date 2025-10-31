ЦБ ограничит комиссии банкам при продаже полисов кредитного страхования

Банк России разработал предложения по содержанию «Стандарта кредитного страхования» (с ним ознакомился “Ъ”). По словам страховщиков, документ был разослан по страховым компаниям, продающим кредитное страхование жизни, для ознакомления и замечаний.

По мнению регулятора, стандарт должен содержать меры против навязывания страховок, оценку клиентской ценности страховок и контроль качества продаж. Кроме того, он должен применяться к любым видам кредитного страхования —индивидуальным и коллективным — и к договорам с любыми видами рисков (основными, дополнительными). Кроме того, стандарт включает запрет на установление предельного возраста страхователя, покрытие военных рисков для гражданских лиц (СВО, КТО, без участия в боевых действиях), следует из документа. Действие стандарта будет распространяться не только на основную Россию, но и на новые территории (ДНР, ЛНР, ХО и ЗО).

Новые правила предполагают ограничение комиссии банкам-агентам, «в том числе неформальное», отмечается в проекте. Вместе с тем действующая практика установления тарифов по кредитному страхованию жизни довольно широкая — от 0,2% до нескольких процентов от суммы кредита. Как отмечает финансовый эксперт Андрей Бархота, «на фоне снижения ключевой ставки банки могли снижать процентные ставки по кредитам еще сильнее». Например, вместо 0,5 п. п. на 1 п. п., «а разницу компенсировать за счет увеличения страховой премии по кредитному страхованию жизни», поясняет эксперт.

Правозащитники также отмечают низкую клиентскую ценность кредитного страхования жизни. По словам руководителя проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Евгении Лазаревой, с точки зрения потребителя, оно «представляет собой бесполезный дополнительный продукт, увеличивающий полную стоимость кредита». В частности, при его применении выделяются две проблемы — препятствия в отказе от страховки в период охлаждения и отказ в возмещении при наступлении страхового случая. Причем порой банки удерживают свою агентскую комиссию за реализацию страховки, которая в некоторых случаях может составлять 70–85% стоимости полиса, отмечает госпожа Лазарева. По ее словам, ограничение агентских комиссий банкам стандартизирует продажи кредитного страхования жизни для рынка, а со временем может вернуть доверие к этому продукту. Юлия Пославская