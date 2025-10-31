Водоснабжение 13 населенных пунктов Ставрополья улучшат к лету 2026 года

Мощность Малкинского водозабора в Кировском округе Ставропольского края увеличится на 15 тыс. куб. м воды в сутки к лету 2026 года. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам господина Владимирова, специалисты «Ставрополькрайводоканала» ведут расширение мощности подачи воды с месторождения. В 2025 году уже пробурили две артезианские скважины. Сейчас идет бурение третьей, а работы по четвертой запланированы на начало 2026 года.

«В 2025 году также отремонтировали семь действующих скважин, что значительно повысило их производительность. В итоге на Малкинском месторождении будут работать 42 скважины»,— пояснил губернатор.

И продолжил: «Дополнительные объемы воды направят в города Георгиевск, Минеральные Воды и Новопавловск. Улучшится водоснабжение ст. Незлобной, с. Краснокумского, поселков Новый, Шаумянский, Терский и х. Кирова Георгиевского округа. Также получат больше воды хутора Садовый и Возрождение, поселки Евдокимовский, Загорский, Ленинский и Бородыновка Минераловодского округа».

«Всего с 2019 года «Ставрополькрайводоканал» реконструировал более 40 артезианских скважин в разных территориях региона. Эту системную работу обязательно продолжим»,— подчеркнул Владимиров.

Валентина Любашенко