Девелопер разместился по-розничному

Первые после IPO торги акциями девелопера «Глоракс» завершились снижением цены на 0,8%. В целом почти половина IPO начинается снижением котировки в первые дни торгов. При размещении расчет был сделан на розничных инвесторов, которым, в частности, эмитент обещал выкупить акции через год с доходностью 19,5%, если цена будет ниже цены IPO.

31 октября на Мосбирже уже при открытии торгов акции девелопера «Глоракс» стоили 63,99 руб. при цене размещения 64 руб. В дальнейшем котировки опускались до 60,6 руб., на 5,3% ниже цены IPO. На закрытие стоимость составила 63,5 руб., не дотянув 0,8% до цены размещения.

С начала 2025 года IPO «Глоракса» — первое на Московской бирже и лишь второе на российском рынке (в начале года на СПБ Бирже акции размещал «ДжетЛенд Холдинг»). Как указывает аналитик ФГ «Финам» Кристина Гудым, такая коррекция — «обычное явление для новых размещений, когда рынок оценивает спрос и предложение и общую ситуацию на рынке». По итогам основной сессии 31 октября индекс Московской биржи снизился на 1,3%. Кроме того, из двух десятков IPO, проведенных на этой площадке с конца 2022 года, почти в половине случаев первые торги завершались снижением котировок, и порой более значительным (на 4–5% и даже более 10%).

Причем, несмотря на заявление эмитента, что размещение прошло «со значительной переподпиской», ее величину в компании не раскрыли. Президент «Глоракс» Дмитрий Кашинский также заявил, что книга на 2 млрд руб. была собрана «за день до завершения срока приема заявок».

Фактически размещение было ориентировано на частных инвесторов. По итогам размещения максимальный размер аллокации на институционального инвестора составил 15 млн руб. Согласно данным Московской биржи, количество сделок при первичном размещении составило 17,7 тыс., а средняя величина сделки — почти 120 тыс. руб. Это выше, чем при размещениях сопоставимых объемов других эмитентов (АГК, «Займер», «Аренадата»). Кроме того, по словам Дмитрия Кашинского, предложение о выкупе акций у инвесторов через год с доходностью 19,5%, если к этому времени они будут ниже цены размещения, было «адресовано частным инвесторам».

«Глоракс» основан в 2014 году, занимается девелопментом жилой, коммерческой и общественной недвижимости. Согласно отчетности по МСФО, в первом полугодии 2025 года выручка компании составила 18,7 млрд руб., превысив показатель предыдущего года на 45%. При этом чистая прибыль выросла в 3,7 раза, до 2,33 млрд руб. Объем привлечения средств составил около 2,1 млрд руб. (без учета механизма стабилизации).

Розничные участники, на которых компания ориентировалась в первую очередь, надеялись «увидеть сильный рост котировок», однако после первых движений цены акций вниз начали избавляться от бумаг, чтобы посмотреть на динамику котировок и «докупить после», считает начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев. В первый день торгов объем операций по бумаге составил чуть более 270 млн руб., что сравнимо с объемом стабилизационного пакета (280 млн руб.).

Эксперты выделяют сильные показатели девелопера.

Застройщик демонстрирует операционную эффективность, которая «сочетает активную региональную экспансию для роста как портфеля проектов, так и выручки и оптимизацию операционной эффективности бизнеса», отмечает директор направления рынков капитала IBC Real Estate Николай Горюнов.

Однако при этом компания активно финансирует расширение за счет долга — чистая задолженность выросла с 3,8 млрд руб. в 2021 году до 37,2 млрд руб. по итогам первого полугодия 2025 года. «Проведение IPO для девелопера стало вынужденной мерой. Сокращение долговой нагрузки и необходимость поддержать строительство новых проектов побудило акционеров провести допэмиссию акций»,— считает начальник отдела инвестиционного консультирования ИК «Велес Капитал» Дмитрий Сергеев.

Бизнес компании подвержен и другим рискам. «Модель бизнеса компании характеризуется высокой зависимостью от субподрядчиков и критической чувствительностью к изменениям процентных ставок и госпрограмм субсидирования ипотеки, особенно семейной»,— отмечает член совета директоров инвестплатформы SimpleEstate Артем Цогоев. Как поясняет ведущий инвестиционный аналитик «Го Инвест» Никита Бредихин, «высокие ставки по ипотеке не позволяют населению покупать недвижимость в больших объемах, что не позволяет застройщикам быстро продавать готовые объекты и высвобождать средства».

Андрей Ковалёв, Дарья Андрианова