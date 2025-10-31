Волгоградская область попала на 4 строчку в рейтинге по зарплатам в ЮФО

Волгоградская область заняла четвертое место по уровню средней зарплаты среди регионов Южного федерального округа (ЮФО), согласно данным Росстата за август. Средняя зарплата в регионе составила 65 831 рубль. В Астраханской области этот показатель выше и составляет 67 113 рублей.

В Приволжском федеральном округе (ПФО) Саратовская область занимает последнее место (14-е) по уровню среднемесячной зарплаты. С января по август средняя зарплата в регионе составила 64 227 рублей, что на 14,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако этот рост не позволил Саратовской области подняться в рейтинге.В августе средняя заработная плата в Саратовской области составила 65 426 рублей, что поставило регион на 10-е место среди субъектов ПФО.

Средний доход работников в Пензенской области за восемь месяцев этого года составил 64 705 рублей, что на 17,7% больше по сравнению с тем же периодом 2024 года. В августе 2025 года средняя зарплата достигла 68 802 рублей, что на 14,4% больше, чем годом ранее.

Нина Шевченко