Фермер обманул Минсельхоз Ставрополья на полмиллиона рублей
Красногвардейский районный суд рассматривает дело фермера, который обманул Минсельхоз Ставропольского края на сумму свыше 500 тыс. руб., завысив объемы выращенных овощей. Обвиняемому инкриминируют два эпизода мошенничества, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере). Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.
По данным следствия, предприниматель решил похитить бюджетные средства, используя статус главы крестьянского фермерского хозяйства. Он подал в краевое министерство документы с ложными сведениями о производстве овощной продукции в 2019-2020 годах.
В поданных бумагах фермер указал завышенные данные о якобы высаженных и собранных овощах. На основании этих документов ведомство заключило с ним договор и перевело деньги на счет предпринимателя.
Полученными средствами гражданин распорядился по собственному усмотрению, причинив министерству ущерб более чем на 500 тыс. руб.
Судебное заседание по делу уже назначено.