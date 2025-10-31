В Петербурге приступили к тестированию беспилотной доставки товаров Wildberries

Беспилотную доставку товаров маркетплейса Wildberries протестировали в Санкт-Петербурге. Об эксперименте сообщила глава объединенной компании Wildberries & Russ Татьяна Ким в Telagram-канале.

Компания запустила тестовую автономную доставку заказов при поддержке комитета по транспорту Санкт-Петербурга и АНО «Федеральный центр беспилотных авиационных систем» (ФЦ БАС). Был отработан сложный логистический маршрут с несколькими точками посадки.

«БАС последовательно доставил груз из сортировочного центра Wildberries "Шушары" в фирменный ПВЗ на Полевой улице, после чего вернулся на склад»,— уточнила госпожа Ким.

Логистический комплекс в Шушарах начал осуществлять приемку товаров 8 сентября. Площадь склада составляет 106 тыс. кв. м.

Татьяна Титаева