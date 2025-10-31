ХК «Автомобилист» разгромил «Сибирь» в домашнем матче КХЛ
Хоккейный клуб «Автомобилист» одержал победу над «Сибирью» в регулярном матче КХЛ. Игра прошла в Екатеринбурге и закончилась со счетом 7:1 (1:0, 4:1, 2:0) в пользу хозяев.
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
В команде победителей отличились Джесси Блэкер, Максим Денежкин, Артем Каштанов, Кертис Волк, Брукс Мейсек и Роман Горбунов. У гостей автором гола стал Егор Аланов.
По итогам матча «Шоферы» занимают третье место на Востоке (30 очков), новосибирцы — на 11 месте (16 очков).
В следующем матче «Автомобилист» сыграет с «Торпедо». Встреча пройдет 2 ноября в Екатеринбурге.