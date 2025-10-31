Двукратный олимпийский чемпион Садулаев намерен завершить карьеру

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев заявил о намерении завершить спортивную карьеру и заняться личными делами. Об этом 29-летний спортсмен сообщил в интервью РИА «Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ставропольского края Фото: пресс-служба правительства Ставропольского края

По информации источника, Садулаев не участвовал в Олимпиаде в Париже в 2024 году. Из-за проблем с визами он пропустил чемпионат Европы в Словакии и чемпионат мира в Хорватии в 2025 году. На чемпионате мира в Белграде в 2023 году борец выбыл из борьбы за золото из-за травмы шеи.

«Если бы не все препятствующие обстоятельства, возможно, я мог бы уже побить все рекорды и повесить борцовки на гвоздь»,— пояснил Садулаев.

Чемпион отметил, что хочет больше времени уделять себе. «Хочется уже собой заняться. Но из-за спорта не получается разогнаться так, как хочется. Надо соблюдать режим с утра до вечера. Если не поспишь или не покушаешь, собьешь режим, не сможешь выдержать таких больших нагрузок»,— добавил спортсмен.

Абдулрашид Садулаев является победителем Олимпийских игр 2016 и 2020 годов, шестикратным чемпионом мира и четырехкратным чемпионом Европы.

Валентина Любашенко