EMC купила 75% акций сети клиник «Семейный доктор»

МКПАО «Юнайтед Медикал Груп» (холдинговая компания «Европейского медицинского центра», EMC) приобрела 75% акций сети частных многопрофильных клиник «Семейный доктор». Сделка получила одобрение Федеральной антимонопольной службы и уже завершена, сообщили в пресс-службе ЕМС.

После покупки управление компанией сохранит действующий менеджмент во главе с генеральным директором Юлией Графовой, что, по словам акционера, обеспечит преемственность и станет стимулом для создания дополнительной стоимости для акционеров. Изменения стоимости услуг для пациентов после смены акционеров не планируются.

В рамках стратегии развития на 2026 год «Семейный доктор» планирует открыть городской санаторий на улице Турчанинова, консультативно-диагностический центр на Тверской заставе и новую поликлинику возле станции метро «1905 года».

Гендиректор ЕМС Андрей Яновский подчеркнул, что приобретение открывает новые перспективы и позволит объединить усилия в построении многопрофильного мультисегментного медицинского бизнеса, усилив позиции обеих компаний на рынке. По его словам, сделки способствует самостоятельному развитию брендов и придаст импульс ускоренному росту бизнеса.

МКПАО «Юнайтед Медикал Груп» было зарегистрировано в декабре 2023 года в Калининградской области в связи с переносом корпоративного центра с Кипра. На февраль 2024 года 72,72% компании принадлежит текущему менеджменту группы, который возглавляет господин Андрей Яновский.

Сеть «Семейный доктор» входит в число ведущих игроков частной медицины Москвы. В ее структуру входят 16 клиник, клинико-диагностическая лаборатория, многопрофильный госпитальный центр и более 10 специализированных медицинских центров в областях офтальмологии, гастроэнтерологии, психического здоровья, косметологии и стоматологии.