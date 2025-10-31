Прибыль пермской ПНППК за девять месяцев 2025 года упала на 1,12 млрд рублей

ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» (ПНППК) отчиталось о финансовых результатах за первое полугодие текущего года. Отчетность опубликована на сервере раскрытия корпоративной информации «Интерфакса». По итогам трех кварталов текущего года чистая прибыль ПАО составила 1,542 млрд руб., в аналогичном периоде прошлого года этот показатель был 2,667 млрд руб. (снижение в 1,7 раза). Выручка ПНППК выросла с 13,036 млрд руб. до 14,182 млрд руб. В то же время прибыль от продаж снизилась с 3,376 млрд руб. до 2,9 млрд руб.

По итогам первого полугодия 2025 года общество также отчитывалось о существенном снижении чистой прибыли на 41% с 1,7 млрд руб. до 1 млрд руб.

ПНППК — компания-производитель датчиков, элементов дистанционной передачи, сложных бортовых комплексов летательных аппаратов и навигационных систем для ВМФ и гражданских судов. Компания занимается также производством волоконно-оптических элементов. В прошлом году ПНППК вошла в состав корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ).