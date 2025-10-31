Телеправа остались за «Матч ТВ»

Российская премьер-лига заключила контракт с «Матч ТВ» на 28,5 млрд руб. Эксклюзивные права на показ футбольных матчей будут переданы на четыре года. Стоимость сделки на 10% больше прежнего соглашения. Текущий четырехлетний контракт истекает в этом сезоне, он включал в себя трансляцию не менее 60 матчей на федеральном канале.

Насколько интересно предложение сейчас? На этот вопрос “Ъ FM” ответил футбольный менеджер Илья Геркус: «Ни один из больших потенциальных игроков, который мог бы рискнуть показывать наш футбол на своих платформах, за этими правами не пришел. Возможно, их не приглашали в тендер, возможно, его как такового даже и не было. А, может быть, потенциальные участники сочли, что в условиях текущего рынка это делать неинтересно, или страшно, или непонятен объем инвестиций. Лично я ожидал, что Okko появится как один из претендентов на эти права, потому что они массово скупают права на футбол. В этой ситуации у нас получается рынок одного покупателя и одного продавца.

Назвать это большой победой нельзя, но это хорошая сделка для обеих сторон.

"Матч ТВ" сохраняет свои ключевые права, а РПЛ продолжает партнерство с проверенным бродкастером. Но это значимая, заметная часть дохода. Все же рыночный сегмент смотрит и на рейтинги трансляций, и на посещаемость, и в целом на привлекательность футбольных брендов».

При этом из-за санкций члены РПЛ почти не проводят международных игр. Из-за этого доходы не пополняются призовыми фондами, а интерес болельщиков и рекламодателей иссякает, заметил футбольный эксперт Александр Поляков: «7 млрд руб. за один сезон — это явно завышенная стоимость для Российской премьер-лиги. Количество матчей в целом и рекламные деньги, которыми ты можешь это покрыть, возможности перепродажи, субконтрактные условия сейчас существенно ограничены. Поэтому сделка, скорее, имиджевая. Стоит говорить о монополизации прав со стороны "Матч ТВ" на единственный более или менее стабильный продукт внутри страны по сравнению с имеющимися конкурентными запросами со стороны других стриминговых сервисов. Вопрос в том, как на это дальше будут смотреть финансирующие "Газпром-медиа" структуры. Вероятнее, нас ожидает сокращение костов, нежели увеличение спроса на этот продукт. Попытка диверсифицировать эти доходы была предпринята за счет создания Медиалиги или поп-футбола, когда, например, блогеры играют на полулюбительском уровне.

У российского футбола есть хороший шанс переиграть правила, отойти от привычной, стандартной парадигмы UEFA или FIFA с коммерческой точки зрения и придумать некие новые формы для коммерциализации.

Но пока все действуют по одному стандартному пути, который никуда не ведет. Потому что невозможно перекрыть текущие затраты за счет каких-то новых рынков. Ты не можешь продать, условно говоря, чемпионат РПЛ Гвинее-Бисау. И диверсифицировать эти рынки невозможно, пока существует санкционное давление и так далее. Скорее всего, ситуация будет стагнировать, если кто-то не придумает новый формат соревнований или не начнет просто проводить какие-то еще дополнительные турниры под эгидой РФС, РПЛ. Единственные варианты, которые есть, — это удариться в активные эксперименты. Чего бояться, если и так не играете в UEFA?»

Как отмечают «Ведомости», для сравнения — испанская Ла Лига по действующим контрактам зарабатывает на реализации внутренних и зарубежных телеправ около €1,7 млрд, а английская — $2 млрд.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Анжела Гаплевская