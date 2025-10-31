Иностранец пытался незаконно вывезти из Псковской области в Литву тонны нержавейки

Себежский районный суд Псковской области вынес приговор по уголовному делу в отношении иностранного гражданина. Его признали виновным по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза стратегически важных товаров в крупном размере).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Конфискованный у иностранного гражданина контрабандный лом нержавеющей стали в Псковской области

Как сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре, суд установил, что в августе 2024 года иностранец с целью получения материальной выгоды приобрел в Петербурге 21 тонну лома нержавеющей стали и подложные документы о его происхождении. В дальнейшем он намеревался перевезти лом с территории РФ в Литву. Незаконные действия гражданина были пресечены сотрудниками Псковской таможни.

С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей. Лом нержавеющей стали у него конфисковали в доход государства.

Андрей Цедрик