Трамп: скоро станет известно о решении США по подземным ядерным испытаниям

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о возобновлении подземных ядерных испытаний, заявил, что скоро анонсирует решение по этому вопросу.

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

«Вы очень скоро все узнаете»,— сказал Дональд Трамп.

До этого он распорядился проводить испытания ядерного оружия «на равных» с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы.

В Truth Social президент добавил, что этот процесс начнется немедленно. Глава комитета по разведке сената США Том Коттон позднее предположил, что анонсированные господином Трампом ядерные испытания подразумевают небольшие подземные контролируемые взрывы.

