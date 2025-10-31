США могут подписать торговое соглашение с Китаем на следующей неделе

США и Китай могут заключить торговое соглашение на следующей неделе, заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью Financial Times. По словам министра, Вашингтон и Пекин «достигли равновесия» и будут действовать с учетом договоренностей следующие 12 месяцев.

30 октября в Южной Корее прошли переговоры между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. По итогам сторонам удалось прийти к соглашению по торговой сделке. Предполагается, что Вашингтон немедленно возобновит поставки сои в КНР, а также снизит пошлины на импорт из Китая с 57% до 47%. В свою очередь, Пекин снимет ограничения на экспорт редкоземельных металлов.