«Сибирь» проиграла шестую игру подряд, уступив «Автомобилисту» в матче КХЛ

ХК «Сибирь» с разгромным счетом 7:1 (1:0, 4:1, 2:0) проиграл «Автомобилисту». Единственную шайбу в составе новосибирцев забил Егор Аланов.

«В этой ситуации нужно смотреть, что мы из себя представляем: команду или как группу собравшихся хоккеистов, вышедших провести 60 минут. Есть огромные претензии к ряду игроков, хотя на листе команда с именами. Нужно выполнять то, что им говорят. Когда не выполняешь игровое задание, расплата приходит быстро», — прокомментировал итог встречи главный тренер «Сибири» Вячеслав Буцаев.

Для новосибирцев это поражение стало шестым подряд. Команда опустилась на 11-е место в таблице Восточной конференции КХЛ, имея в активе 16 баллов в 20 матчах.

Следующую игру «Сибирь» проведет 2 ноября с «Трактором».

Александра Стрелкова