Объем пищевого производства в Ставрополье вырос до 146 млрд за 9 месяцев 2025 года

Пищевые и перерабатывающие предприятия Ставропольского края увеличили объём выпуска продукции на 13% за девять месяцев 2025 года до 146 млрд руб. Об этом сообщило министерство экономического развития региона.

По информации ведомства, местная продукция занимает 55% полок краевых магазинов. Речь идет о молочных товарах, хлебобулочных и кондитерских изделиях, напитках и других категориях.

«С 2021 года доля локального производителя в ритейле выросла более чем в 2 раза»,— отметил министр экономического развития Ставрополья Антон Доронин.

По его словам, бизнесу помогает государственная поддержка. Инвесторы получают налоговые льготы при входе в регион. Финансовые меры поддержки действуют в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Ставки по льготным займам сохраняются на уровне от 1% до 15% годовых.

