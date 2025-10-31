Bloomberg: Дания направит €6,5 млрд на оборону Гренландии из-за российской угрозы

Дания инвестирует €6,5 млрд в оборону Гренландии, что, по данным Bloomberg, связано с возможными угрозами со стороны России. Эти инвестиции были одобрены датским парламентом вскоре после того, как американский президент Дональд Трамп потребовал передать Гренландию, что могло бы расширить арктическую акваторию США в Атлантическом океане.

Bloomberg утверждает, что военные планы Дании направлены на противодействие российской угрозе, однако конкретные детали этих угроз остаются неясными. Командующий Объединенного арктического командования Дании Сорен Андерсен заявил, что сейчас изучаются возможные сценарии будущих угроз, но подробностей не представил.

Агентство пишет, что Россия может перенести военные усилия в Арктику, несмотря на то, что она уже контролирует значительный арктический сектор. Дания планирует развернуть в Гренландии средства наблюдения за российской воздушной и подводной активностью, что будет использоваться НАТО против России. Bloomberg отмечает, что эти военные приготовления Дании могут создать потенциальные угрозы для России.