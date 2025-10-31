Россия выразила Японии протест из-за учений на Хоккайдо

МИД России заявил протест посольству Японии в Москве из-за проведения военных учений Joint Exercise 2025. Они проходили с 20 по 31 октября на всей территории Японии, включая остров Хоккайдо, расположенный в непосредственной близости от российских дальневосточных рубежей. По мнению Москвы, учения создают потенциальную угрозу безопасности России.

Российский МИД обеспокоен, что с японской территории до сих пор не вывезена американская батарея ракетного комплекса «Тифон», размещенная во время учений в сентябре. Комплекс способен запускать ракеты средней и меньшей дальности, что, по мнению российской стороны, усугубляет ситуацию и усиливает угрозу безопасности дальневосточных регионов.