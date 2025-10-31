«Маркировка сельхозживотных привела к увеличению себестоимости продукции»

В октябре 2025 года в Ростовской области закупочная стоимость молока выросла на 15%, по сравнению с показателем годом ранее. Удорожание произошло из-за ранее введенной в стране системы маркировки и чипирования скота, считает руководитель животноводческого комплекса «Урожай» Дмитрий Пискун:



«С 1 марта 2024 года в России вступили в силу правила обязательной маркировки и регистрации сельскохозяйственных животных. Требования установлены приказом №832 Минсельхоза от 3 ноября 2023 года. Нормы распространяются на все хозяйства, содержащие сельхозживотных, включая личные подсобные. Регистрация в государственной информационной системе возможна только после присвоения животному уникального номера, как указано в п.5 ст. 19.1 закона “О ветеринарии”.

Правила касаются в том числе скота, который держат для собственных нужд, а не на продажу. Внести или изменить сведения о животных в ФГИС может только ветеринарный специалист по заявке владельца.

За несоблюдение сроков или порядка маркировки предусмотрена административная ответственность по статье 10.6 КоАП — нарушение карантина животных или ветеринарно-санитарных правил. Новые требования создали трудности для аграриев.

В частности, малые фермерские хозяйства несут значительные расходы. Обязательная маркировка и учет животных требуют применения новых технологий, привлечение дополнительных кадровых, временных и финансовых ресурсов. Идентификация и учет поголовья ведутся в компоненте “Хорриот” ФГИС в области ветеринарии. Затраты включают покупку средств маркировки, услуги по их установке и внедрение системы учета.

Расходы зависят от выбранного способа идентификации. Так, ушная бирка стоит 18 руб. на животное, однако за период содержания теряется 30 бирок. На татуирование скота хозяйства тратят по 250 тыс. руб. в год. RFID-метка стоит в среднем 115 руб. — такие чипы целесообразно использовать для племенных животных с жизненным циклом до пяти лет. На небольшой ферме содержится до 50 коров, а в ряде хозяйств — еще и мелкий скот и птица.

Ежегодные расходы на маркировку составляют до 500 тыс. руб. на одно агропредприятие. Для малого бизнеса сумма непосильная. В ближайшей перспективе это может привести к выходу их из официального оборота или закрытию.

Фермеры, понимая все это, считают меры избыточными. Аграрии обратили внимание на то, что в России уже давно существует такой инструмент для отслеживания скота, как GPS-трекеры: они позволяют контролировать передвижение, активность, поведение и местонахождение животных. Это помогает раньше выявлять заболевания или стрессовые ситуации, своевременно принимать меры для поддержания здоровья стада. И не влияет на продуктивность животного. В отличие от чипов, которые не только дорого стоят, но и вызывают у коров стресс. А это плохо влияет на количество и качество молока.

В итоге, у хозяйств падают надои, растут затраты и, соответственно, себестоимость молока, которое агропредприятия вынуждены сдавать переработчикам по более высокой цене».