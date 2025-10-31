Лукашенко: Белоруссия обновила размещенное на ее территории ядерное оружие

Белоруссия обновила арсенал ядерного оружия на своей территории, заменив его на современные комплексы из России. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Витебскую область.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Мы наше ядерное оружие, чтобы вы знали, еще раз обменяли. Мы его вывезли в Россию и новейшее завезли. Его привели в порядок. Это дорогая вещь — обслуживать его»,— рассказал господин Лукашенко.

Глава Белоруссии отметил, что размещение ядерного оружия в республике обусловлено соображениями безопасности. Он подчеркнул, что западные страны продолжают активно наращивать вооружения, тратя на это миллиарды долларов. «Ну если вы покупаете ружье, вы его не покупаете, чтобы просто на стенку повесить, — заявил он.— Сидеть и ждать, как в 1941 году, когда сюда придут, изнасилуют наших женщин и убьют наших детей, Беларусь не хочет».

Ранее белорусский лидер объявлял, что нападение на страну будет рассматриваться как третья мировая война и приведет к применению ядерного оружия. Он отметил, что Россия разделяет данную позицию и оказывает поддержку Минску в области обороны. Кроме того, в декабре на территории Белоруссии планируется поставить на боевое дежурство российский ракетный комплекс «Орешник», который уже доказал эффективность в ходе ударов по объектам на Украине.