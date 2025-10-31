Хакеры KillNet получили доступ к данным 7 млн клиентов страховых компаний Украины

Хакерские группировки KillNet и Beregini взломали базы данных шести крупных страховых компаний Украины и получили доступ к данным более 7 млн клиентов.

Среди атакованных компаний — «Арсенал Страхование», «ТАС Страхование», «ОРАНТА Страхование», «Первое Страхование», «Гардиан Страхование» и «Эталон Страхование».

Представитель хакеров сказал «РИА Новости», что группировка похитила более 10 млн пакетов документов. Среди них — личные и юридические данные, грин-карты, страховые договоры, материалы оценки ущерба.