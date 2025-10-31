Наступление на депозиции

Арбитражный суд Пермского края рассмотрит одно из первых дел о взыскании с международного депозитария Euroclear убытков в пользу частного инвестора. Предприниматель Игорь Колесников требует с компании более 7,32 млн руб. В 2021 году он через ВТБ приобрел ценные бумаги Poly LN Equity, держателем которых является ответчик. После начала СВО Euroclear заблокировал операции с активами российских участников рынка. В итоге господин Колесников был вынужден продать ценные бумаги со значительным дисконтом. Эксперты говорят, что практика по таким спорам только формируется, но удовлетворение иска вряд ли поможет получить деньги. В то же время это может стать важным прецедентом и оказать влияние на переговоры о разморозке активов.



Первое заседание по иску Игоря Колесникова к европейскому депозитарию Euroclear Bank (Бельгия) состоится в Арбитражном суде Пермского края 13 ноября. В соответствующем определении указывается, что господин Колесников добивается взыскания убытков. В качестве третьих лиц по делу привлечены банк «ВТБ» и АО «Национальный расчетный депозитарий». Как говорят знакомые с ситуацией источники, в 2021 году Игорь Колесников приобрел через ВТБ, который выполнял функцию брокера, более 14 тыс. акций Poly LN Equity. В России депозитарные услуги в отношении ценных бумаг осуществляло АО «НРД». В свою очередь, в Euroclear через Национальный расчетный депозитарий учитывались европейские ценные бумаги российских частных инвесторов. Как считает предприниматель, ответчик является по отношению к российской компании вышестоящим депозитарием.

Игорь Колесников развивает в Перми несколько направлений бизнеса. Изначально он был известен в регионе как участник рынка автобусных перевозок, которыми занималась компания «Горавтотранс». Также он владеет ООО «Пермьинвестгрупп» и ООО «Сфайрос», занимающимися управлением недвижимостью, и ООО «Химспецэкспорт», которое специализируется на торговле химической продукцией. Близкое к нему ООО «Альянс» арендует здание бывшего трамвайного депо в микрорайоне Разгуляй.

Как говорят информированные собеседники «Ъ-Прикамье», в иске к иностранной компании господин Колесников указывает, что после начала боевых действий на Украине на основании решения органов Европейского союза операции со счетами НРД со стороны Euroclear Bank были приостановлены. По его данным, на 24 февраля 2024 года стоимость пакета ценных бумаг составляла свыше 11,8 млн руб. При этом предприниматель, будучи их владельцем, не смог совершить с ними сделки по рыночной на тот момент цене. В итоге Игорь Колесников вынужден был перевести их в депозитарий Россельхозбанка и продать со значительным дисконтом. По расчетам господина Колесникова, в результате он получил убытки в размере свыше 7,3 млн руб.

По данным сервиса «Электронное правосудие», в российских арбитражных судах на текущий момент зарегистрировано свыше 130 исков к структурам Euroclear. Истцами выступают как крупные финансовые структуры, так и частные инвесторы. Анализ уже принятых судебных актов показывает, что ответчик требования не признает и указывает, что лишь выполняет решение Европейского союза, который запрещает операции с ценными бумагами россиян. Таким образом, факт причинения вреда, незаконности действий ответчика и причинно-следственная связь между действиями ответчика и убытками не доказаны. Представители Euroclear полагают, что иски инвесторов должны рассматриваться по нормам бельгийского права. В то же время российские арбитражные суды на этот довод ссылаются на ст. 248.1 АПК РФ, согласно которой к их исключительной компетенции относятся споры с участием лиц, пострадавших от иностранных санкций.

Стоит отметить, что в судебный спор с контрагентом вступил и банк ВТБ. В сентябре прошлого года Арбитражный суд Санкт-Петербурга взыскал с Euroclear почти 3,4 млрд руб. убытков от блокировки счетов депозитарием.

«Практика по такого рода делам пока только формируется,— говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит,— но примеры удовлетворения требований российских инвесторов уже есть». По его словам, в прошлом году Арбитражный суд Москвы взыскал с Euroclear в пользу Александры Гольдман убытки в размере $1,795 млн, 109,3 тыс. фунтов стерлингов и свыше 107 тыс. евро. В ходе рассмотрения спора было установлено, что ограничение права распоряжения активами причинило имущественный вред. 22 декабря прошлого года этот же суд удовлетворил претензии управляющей компании «Лидер», взыскав с ответчика на сумму 122,5 млн руб. купонного дохода по облигациям. В московском суде в пользу физлица Дмитрия Кауфмана было также взыскано $2,72 млн. А в мае этого года суд удовлетворил требования АО «Управляющая компания “Первая”» (прежнее название — «Сбер Управление активами») на почти 15 млрд руб.

Управляющий партнер адвокатского бюро a.t.Legal Николай Титов говорит, что это дело одно из первых, по которым именно частный инвестор пытается взыскать убытки с Euroclear Bank напрямую в российском арбитраже. «Пока устоявшейся практики по таким искам нет: ранее суды рассматривали лишь споры с НРД или банками-посредниками, но не с самим европейским депозитарием. По сути, истец пытается преодолеть иммунитет иностранной финансовой организации, что влечет вопросы юрисдикции и возможности исполнения решения»,— поясняет господин Титов. В то же время он отмечает, что исков отечественных банков к Euroclear было рассмотрено довольно много.

Эксперт пояснил, что если суд встанет на сторону истца, то фактическое взыскание убытков вряд ли будет возможно. Исполнить российское решение на территории Бельгии без добровольного участия Euroclear практически невозможно, так как взаимное признание судебных актов между странами отсутствует, а на территории России у Euroclear активов нет. «Максимум, чего реально добиться — это создать прецедент, подтверждающий, что действия иностранных депозитариев могут повлечь имущественные последствия для российских инвесторов. Такой кейс может послужить аргументом для будущих коллективных исков и политико-правового давления в переговорах о разморозке активов»,— объяснил господин Титов.

