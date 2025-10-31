Суд обязал ярославскую службу охраны ОКН определить ценность женского монастыря

В Ярославской области Некоузский районный суд обязал областную службу охраны объектов культурного наследия (ОКН) провести историко-культурную экспертизу ансамбля Покровского женского монастыря в местечке Быково. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В ходе проверки надзорное ведомство установило, что ансамбль является выявленным ОКН. При этом служба длительное время не принимает мер по проведению государственной историко-культурной экспертизы объекта для определения его ценности, установления статуса, включения в соответствующий реестр, определения предмета охраны и возложения на собственника здания охранных обязательств. Это и стало поводом для обращения прокуратуры в суд.

Решение суда в силу не вступило и может быть обжаловано.

Алла Чижова