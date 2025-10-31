Московским таксистам тянут время

Столичную мэрию попросили не штрафовать таксистов и инвалидов, вынужденных останавливаться под запрещающими дорожными знаками. С просьбой провести такой эксперимент в одном из округов Москвы обратились общественники. Они предложили заменить знаки «Остановка запрещена» на менее строгие «Стоянка запрещена» либо настроить камеры так, чтобы они две минуты «не видели» машины таксистов и инвалидов в запретной зоне. В столичном департаменте транспорта сочли инициативу «нерелевантной» из-за «сложно устроенной транспортной системы» города.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Мэрия Москвы получила предложение провести эксперимент, предоставляющий таксистам и водителям с инвалидностью льготы при кратковременных остановках. Просьбу «рассмотреть возможность преобразовать организацию дорожного движения» направил вице-мэру Максиму Ликсутову глава союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев.

В письме (есть у “Ъ”) он предлагает заменить в одном из округов Москвы дорожные знаки «Остановка запрещена» (3.27 по классификации ПДД) на менее строгие «Стоянка запрещена» (3.28; допускают нахождение в зоне его действия на срок до пяти минут).

Второй вариант — добавить к знакам «Остановка запрещена» таблички «Кроме такси и инвалидов».

Третий — настроить систему фотовидеофиксации таким образом, чтобы таксисты и инвалиды могли без угрозы штрафа сделать остановку продолжительностью до двух минут в зоне действия знака 3.27.

Наконец, водителям таксомоторов следует позволить парковаться под этими знаками с 23:00 до 7:00, считают в союзе.

Господин Корнеев объясняет эти предложения так: пассажиры такси и маломобильные граждане выбирают точки посадки и высадки «исходя из доступности и безопасности», в том числе на остановках общественного транспорта. Но в «комфортных для них местах» остановка чаще всего запрещена знаком 3.27. Нарушителей штрафуют на 2,5 тыс. руб. (согласно ч. 5 12.19 КоАП РФ) с помощью камер. Реорганизация движения избавит эти группы граждан от «непосильной для них нагрузки», уверены общественники.

В столичной мэрии дали понять, что не готовы проводить подобный эксперимент. Там сообщили, что вопросы ослабления запрета остановки под знаками для водителей такси уже обсуждались в октябре 2025 года в Госдуме на совещании о регулировании отрасли легковых пассажирских перевозок. Тогда же были выдвинуты упомянутые господином Корнеевым инициативы, а также высказывалась идея исключить ночные штрафы «во дворах и на малых улицах», где камерами фиксируется остановка такси под знаками 3.27 в ожидании пассажира.

Но действующая система дорожного регулирования уже предусматривает «существенные послабления» и «максимально адаптирована» для транспортных средств инвалидов и такси, заявили “Ъ” в столичном департаменте транспорта.

Ее изменение невозможно без проведения комплексного и длительного анализа, уверены чиновники: «Однако даже при отсутствии анализа очевидна нерелевантность принятия такого решения ввиду сложно устроенной транспортной системы в столице, интенсивного транспортного потока и плотности движения». В департаменте видят риск возникновения «негативного комплексного эффекта, который потенциально может нарушить сложившийся баланс и создать непредвиденные сложности» для инвалидов, таксистов и всех участников дорожного движения.

Александр Воронов