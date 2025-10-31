Вышли ростом и «Тельцом»

Как выяснил «Ъ-Прикамье», ООО «Мясоперерабатывающий завод “Телец”», действующий в Кунгуре, сменил собственников. С 2014 года его комплексом владели бизнесмены Сергей Брызгалов и Александр Репин. Новые владельцы пока не разглашаются. По данным «Ъ-Прикамье», в дальнейшем они будут действовать в интересах АО «Агро-Альянс», выкупившего Пермский свинокомплекс в 2024 году. Источники говорят, что завод приобретался для расширения производственных мощностей свинокомплекса. По мнению экспертов, сделка могла быть выгодной для обеих сторон.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ya.ru Фото: ya.ru

О сделке по продаже мясоперерабатывающего завода «Телец» «Ъ-Прикамье» рассказали источники в агропромышленной сфере. По словам собеседников, в рамках нее учредительский состав сменился у головной структуры холдинга — ООО «МПЗ “Телец”», занимающееся переработкой сырья, производимого в ООО «Телец-Агро». Согласно Rusprofile, сейчас 40% долей «МПЗ “Телец”» принадлежит его директору Сергею Брызгалову, по 30% владеют Елена Худякова и Елена Жебелева. «Телец-Агро» в равных долях (по 50%) владеют предприниматели Александр и Евгения Репины. По данным «Ъ-Прикамье», новыми собственниками обеих компаний стали физлица, близкие к АО «Агро-Альянс», которое с 2024 года является владельцем Пермского свинокомплекса.

Связаться с Сергеем Брызгаловым не удалось, он не ответил на звонок по известному «Ъ-Прикамье» номеру телефона. Александр Репин отказался комментировать информацию о возможной сделке по продаже предприятия.

Как сообщил «Ъ-Прикамье» источник в аграрной отрасли, завод «Телец» продолжительное время покупал полутуши скота для переработки у свинокомплекса в поселке Майском. «Мощностей собственной переработки у свинокомплекса точно недостаточно, чтобы переработать весь объем выпускаемой свинины. Поэтому логично расширять эти мощности, в том числе путем присоединения уже готового предприятия»,— пояснил собеседник.

ООО «Мясоперерабатывающий завод “Телец”» находится в Кунгуре. Предприятие было создано в 2006 году на основе одноименного колбасного цеха. Основной вид деятельности — переработка и консервирование мясной продукции. ООО «Телец-Агро» (бывшее ФГУП «Агрокомплекс “Кунгурский”») было учреждено в 2012 году. Занимается разведением молочного крупного рогатого скота и свиней, выращиванием зерновых. «Телец» выпускает более 300 видов колбасных изделий и полуфабрикатов, которые реализует через продуктовые сети и свой фирменный магазин. За 2024 год выручка «Телец-Агро» составила 436 млн руб., чистая прибыль — 67 млн руб.

Напомним, весной 2024 года в Арбитражный суд Пермского края поступало заявление о признании пермского ООО «МПЗ “Телец”» банкротом. Однако в августе производство по делу было прекращено в связи с тем, что долг завода перед индивидуальным предпринимателем не превышал 2 млн руб. Осенью того же года к мясоперерабатывающему заводу поступило еще несколько исков о взыскании задолженностей. С иском выступило АО «Газпром газораспределение Пермь» (о взыскании 62 тыс. руб.), ООО «ТД Живана» (о взыскании 942 тыс. руб.) и ООО «ТД “Мясная классика”» (о взыскании 754 тыс. руб.).

АО «Агро-Альянс» занимается разведением свиней и производством продукции из их мяса. Директором является Елена Гомызова. Владелец — пермский бизнесмен Артем Болдырев. В начале марта 2024 года компания выкупила АО «Пермский свинокомплекс». Стоимость сделки составила 247,25 млн руб. Свинокомплекс, действующий в поселке Майском, был признан банкротом в апреле 2022 года. На конец 2023-го общий долг заявленных требований кредиторов составлял 777,6 млн руб.

Руководитель СПЖПСК «Суксунское молоко» Сергей Пестриков говорит, что возможная сделка по приобретению свинокомплексом завода «Телец», вероятнее всего, была выгодной для обеих сторон: «Если “Агро-Альянс” купил именно переработку, то, скорее всего, они пытаются создать и расширить замкнутый цикл производства — “от поля до прилавка”. Учитывая крупные обороты, им, очевидно, нужны дополнительные производственные мощности. Поэтому в данном случае свинокомплекс прирастает объемами, а “Телец” освобождается от непрофильной деятельности».

По словам эксперта, наиболее выигрышный вариант с точки зрения организационной формы ведения агробизнеса — диверсификация продуктовых линеек. Если тот или иной вид деятельности предприятия «немного просаживается» в связи с конъюнктурой рынка, вполне логично изменить структуру. «Главное, чтобы эта схема оставалась рабочей, и в конечном итоге мы увидели стабильно развивающееся предприятие»,— резюмировал господин Пестриков.

Анастасия Леонтьева